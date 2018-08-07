المالية:سداد مرتب اغسطس ومنحة العيد للعاملين بالدولة

أكد مجدي حسن ياسين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة التزام وزارته بسداد مرتب شهر اغسطس 2018م، متزامناً معه سداد منحة عيد الأضحي المبارك لكل العاملين بالدولة بالمركز والولايات قبل وقت كافٍ لمقابلة احتياجات عيد الأضحي المبارك .
وأشار مجدي إلى تحويل مبالغ المرتبات ومنحة العيد للولايات لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات في اليومين القادمين للقيام بعملية تحويلها للولايات المختلفة ، وقال وزير المالية بالإنابة إنه قصد الإعلان المبكر لسداد المرتب والمنحة من أجل تمكين وزارة المالية من السرعة في اكتمال الإجراءات في عملية التحويلات للوحدات والوزارات ، بجانب تمكين المفوضية من عملية التحويلات للولايات حتى يتمكن العاملون من استلام مستحقاتهم من المنحة في وقت مبكر قبل عطلة عيد الأضحي المبارك بوقت كافٍ لمقابلة التزامات العيد.
سونا.