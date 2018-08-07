النائب الأول يتفقد مدينة عبدالوهاب عثمان السكنية

تفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم؛ سير العمل بمدينة الفقيد عبدالوهاب محمد عثمان السكنية بمنطقة كرري الحارة (٧٦) والتي تشمل (٣٥٠٠) وحدة سكنية رافقه خلالها السادة رؤساء القطاعات الوزارية ووزير رئاسة مجلس الوزراء، ووالي الخرطوم ، ووزير الدولة بمجلس الوزراء؛ الأستاذ طارق توفيق، والأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير وعدد من الجهات ذات الصلة.
وعقد النائب الأول لرئيس الجمهورية بأمانة حكومة ولاية الخرطوم اجتماعاً ضم مجلس وزراء حكومة الولاية تم خلاله استعراض جهود صندوق الإسكان بولاية الخرطوم في تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية. وجدد النائب الأول حرص الدولة بتوفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع، مشيدا بتجربة صندوق الإسكان بولاية الخرطوم في مجال الإسكان، داعيا بقية الولايات للاستفادة من تجربته، موجها حكومة ولاية الخرطوم بالإعداد الجيد للمشاركة في المؤتمر العربي للتطوير العقاري المزمع عقده بالخرطوم خلال الفترة القادمة.
من جانبه؛ أكد والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين التزام حكومة الولاية بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة بالولاية، موضحا أن حكومة الولاية شرعت في إعداد مشروع ضخم لإسكان المغتربين، مشيرا إلى اهتمام حكومة الولاية بالمناطق الصناعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
إلى ذلك امتدح الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د.غلام الدين عثمان الطفرة التى أحدثتها ولاية الخرطوم في مجال الإسكان، مؤكدا اهتمام الصندوق القومي بمشروع إسكان المغتربين وأساتذة الجامعات.
سونا.