فيصل يؤكد أهمية دور شباب الجنوب في تعزيز السلام

أكد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، أهمية دور الشباب في دولة جنوب السودان في تعزيز السلام، واستقبل فيصل يوم الثلاثاء، وفداً من شباب الحركة الشعبية الذي نقل الشكر للحكومة السودانية لرعاية المفاوضات بين الفرقاء الجنوبيين.
وقال السكرتير السياسي لتجمع شباب الحركة الشعبية، دينق حماد، إن وفد الشباب شكر حكومة السودان ممثلة في شخص مساعد الرئيس للصبر على التفاوض واهتمام الرئيس البشير بتحقيق السلام بالجنوب.
وأضاف حماد في تصريحات صحفية، أن اللقاء تطرق لموضوع الملتقى الأول لشباب السودان وشباب جنوب السودان، وأشار إلى أن الملتقى سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل دور الشباب في الدولتين، بجانب الاستفادة من تجارب وخبرات السودان الشبابية.
وشدد على أن شباب البلدين يمكن أن يسهما في دفع التعاون وتعزيز الجوار الآمن، وأضاف أن الانفصال الذي وقع هو انفصال سياسي لأننا شعب واحد في بلدين.
شبكة الشروق