جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان تستنكر تدخل كندا في شؤون السعودية

دعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان لمؤازرة ومساندة المملكة العربية السعودية ضد كل من يريد أن يعبث بأمنها ويتدخل في شؤونها ، وأدانت الجماعة التدخل السافر لدولة كندا في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية ، وأصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بياناً ممهور بتوقيع فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعة بالسودان هذا نصه :
” جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان – مكتب الرئيس العام . قال تعالى : (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) . إن المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين وهي مهوي أفئدة المسلمين ، فأمنها أمن كل مسلم ، وإن محاولة المساس بسيادتها وقرارها بأي صورة أو أسلوب يرمي في البدء والختام إلى الإساءة لأرض الحرمين الشريفين وقيادتها ، وإضعاف أمنها وتقليل مكانتها في نفوس الناس .
لقد تابعت الجماعة هذا التدخل السافر في شؤون المملكة العربية السعودية من دولة كندا ، الأمر الذي يتطلب من الجميع مؤازرة جلية ومساندة واضحة للمملكة في موقفها من هذا التدخل ، خاصة وهي بين يدي ترتيب عظيم لأعظم المواسم ، موسم الحج . حفظ الله تعالى أرض الحرمين وأدام لها أمنها واستقرارها ” .