السودان والهند يتفقان على تسوية المسائل العالقة

أكد وزير النفط والغاز المهندس أزهري عبد القادر عبدالله تسوية الديون وكافة الملفات العالقة بين الهند والسودان، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر شركة ONGC للبترول الهندية بنيودلهي بالهند.
وأكد الوزير متانة العلاقة بين شركة ONGC ووزارة النفط والغاز، وقال “توصلنا اليوم لاتفاق حول كافة المسائل العالقة والتي تتعلق ببعض المطالبات المالية بين الشركة وحكومة السودان؛ ممثلة في وزارة النفط والغاز ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي”، معلنا زيارة وفد من رئاسة الشركة الى السودان في الأسبوع المقبل لتنزيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وبذلك تكون شركة ONGc للنفط الهندية قد سحبت دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون؛ حيث تعمل الشركة بالسودان ضمن شركاء آخرين في استكشاف وإنتاج النفط ، ويستخدم السودان نصيب الشركة من النفط المنتج بالسودان منذ انفصال جنوب السودان.
ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى برئاسة د. عِوَض احمد الجاز ووزير النفط والغاز؛ وزير الدولة بوزارة المالية طارق شلبي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل وعدد من المسؤولين.
سونا.