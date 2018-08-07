أثار شباب سودانيون دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل فيديو يؤدون من خلاله أغنية (بتمناها) للفنان الشاب حسين الصادق وكان مرد الدهشة والاعجاب طريقة تكوين الاوركسترا الموسيقية التي صاحبت أداء الأغنية التي تم تركيبها على التسجيل.
الاوركسترا التي صاحبت التسجيل الصوتي للأغنية للفنان حسن الصادق كانت تتكون من الأواني المنزلية التقليدية من جرادل وحلل وأغطيتها بجانب أعواد قنا وكوريك البناء وشيشة ، وكانت هذه الأدوات والأواني تمثل الآلات الموسيقية والايقاعية، بينما كان المغني الذي يقوم بأداء دور الفنان يحمل قارورة كريستال للمياه الصحية باعتبارها مايك لمكبر الصوت.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الفنان حسين الصادق يؤدي أغنية بمصاحبة أوركسترا من الجرادل وأغطية الحلل والشيشة