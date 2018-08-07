الشيخ “محمد أحمد حسن” رضاعة الزوج لثدي زوجته “ليس من الذوق “وفيه تقليد للأطفال









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أفتى الداعية الإسلامي السوداني وعضو هيئة علماء السودان الشيخ “محمدأحمد حسن”، أن رضاعة الزوج لثدي زوجته غير لائق وليس من الذوق وهو أشبه بتقليد الأطفال، وقد كرهه بعض العلماء، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.

جاء ذلك خلال سؤال لمتصل ببرنامجه “مسائل فقهية” بإذاعة الفُرقان يوم الإثنين 6 أغسطس،

وكان المتصل من “أمبدة” بالعاصمة السودانية الخرطوم قد سأل الشيخ على الهواء عن حُكم رضاعة الرجل من ثدي زوجته قُبيل الجماع، وقد أفتى الشيخ بكراهة ذلك والأولى ترك الرضاعة والإستعاضة عنها بالقُبلة، وأضاف الشيخ أن ذلك فيه عدم ذوق وغير لائق و تقليد للأطفال.

وتشير “كوش نيوز” إلى أن جمع من العلماء قد أفتوا بجواز ذلك ومنهم ابن باز الذي أفتى بأن لاحرج في أن يرضع الرجل ثدي زوجته ولايضره لو مص اللبن، لأن رضاع الكبير لا يؤثر شيئاً عند جمهور العلم.

فيما أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن رضاع الكبير لا يؤثر، لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها.

الخرطوم (كوش نيوز)