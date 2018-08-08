فيديو بنات دبي الفاضح يثير ضجة واسعة في السوشال ميديا والشرطة السودانية تتعرف على من إتهمتهم بتلقي الرشاوي الجنسية

تداول سودانيون مقطع فيديو فاضح ظهرت فيه فتاة بملابس خليعة ومعها بنات وأولاد في جلسة بدولة الإمارات العربية وتم تبادل الفيديو بكثافة عبر تطبيقات الهواتف الذكية .
ووجهت الفتاة إساءات بالغة للشرطة السودانية في مقطع الفيديو الذي شاهدته محررة النيلين حيث إتهمت بعض أفراد الشرطة في السودان بقبول الرشاوي الجنسية والمالية، عكس دولة الإمارات المتحضرة حيث قالت أن من يريدها في نفسها فهي متاحة وفق القانون .
وفي جلسة بحسب الفيديو تبدو بمطعم وبحسب رواد التواصل قالوا أنها في مدينة دبي ظهرت المجموعة وهم يدخنون الشيشة وأمامهم مشروبات وطعام.
وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة الأخبار السودانية الصادرة يوم الثلاثاء بالخرطوم، أن الشرطة رصدت الفيديو بعد انتشاره، وعرضته للنيابة التي وجهت بدورها بفتح بلاغات وفقاً لمادتين (160) الإساءة و (153) الأفعال الفاضحة، وأوضح المصدر أن شرطة أمن المجتمع دونت البلاغين واتخذت إجراءاتها القانونية بشأن توقيف المتهمين، الذين كشفت التحريات عن وجودهم بدولة الإمارات، مبيناً أن الفتاة التي تحدثت في الفيديو معروفة لدى الشرطة فيما رصدت المباحث شاب آخر يعد من المعروفين لديها .
الخرطوم/ريم منصور/النيلين