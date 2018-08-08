جيم كاري: تجسيدي لشخصية ترامب “رد متحضر”

قال الممثل الأميركي الشهير جيم كاري إن الرسوم الكاريكاتورية الخاصة به والتي جسد فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب تمثل ردا متحضرا على ما وصفه ب”كابوس” مستمر.
وصرح كارى في لقاء تليفزيوني بأن الرسوم الكاريكاتورية قد تميل إلى الانحراف عن الذوق العام ولكنها طريقة مبتكرة للتعبير عن معارضته السياسية.
شارك كاري في مسلسل جديد يطلق عليه “كيدينغ” لشبكة “شوتايم”، حول مضيف تلفزيوني للأطفال تأثر بمأساة عائلية، والذي من المقرر عرضه لأول مرة في 9 سبتمبر المقبل.
ومن بين أولئك الذين تناولهم كاري في الرسوم الكاريكاتورية الرئيس دونالد ترامب والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز.
سكاي نيوز