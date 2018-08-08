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جرائم وحوادث

2018/08/08

2018/08/08


بالفيديو .. لقطات غريبة لولادة عجل برأسين يمكنه الشرب من الفمين



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شهدت قرية نائية بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين ولادة عجل بوجهين وعينين وفمين، ويشتبه أنه عانى من طفرة جينية، وهو لا يزال داخل رحم والدته.

شارك أهالي القرية لقطات للعجل على الإنترنت، وأعربوا عن قلقهم أن العجل الصغير ربما لن يتمكن من العيش.

وقال صاحب العجل: إنه لم يلاحظ الرأسين في البداية، واعتقد أن رأس العجل كانت أكبر من المعتاد، لكن عندما اقترب أدرك أن العجل برأسين.

وأضاف أن العجل يمكنه أن يشرب من كلا الفمين، حيث تبدو حالته مستقرة، لكن لا يمكنه الوقوف على قدميه.

وأثار العجل فضول القرويين، وتوافد أهالي القرى المجاورة لرؤية العجل الغريب.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

بوابة فيتو

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