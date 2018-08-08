لن تنام أكثر من 8 ساعات بسبب هذه الدراسة!

أكدت دراسة عملية حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن هناك مخاطر كبيرة للنوم الطويل، الذي يزيد عن 8 ساعات يوميًّا.
وبحسب الدراسة الصادرة عن جامعة “كيلي” البريطانية، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات يوميًّا معرضون لخطر الموت في سن الشباب مقارنة بغيرهم ممن ينامون ساعات أقل.
ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور شون شينغ كووك، قوله: إن الاستغراق في النوم يؤدي إلى ما يعرف بالاضطراب الكبير، الذي يتسبب بدوره في انقطاع التنفس أثناء النوم.
وحلّل الباحثون في الدراسة بيانات 3 ملايين شخص بين عامي 1970- 2017، وخلصوا إلى أن الذين ينامون كثيرًا تزداد لديهم فرصة الإصابة بأمراض قلبية خطيرة بنسبة 44%.
وأوضح كووك: “دراستنا تظهر أن الإفراط في النوم عامل يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية”.
صحيفة المواطن