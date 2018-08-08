الجمارك: الإستعانة بطائرات دون طيار لمنع عمليات التهريب

أعلن رئيس هيئة الجمارك عن إستخدامهم للتقنيات الحديثة كالطائرات بدون طيار والكاميرات وخلافه لضبط التفلتات والمهربين، وسبق تطور الأفكار والأساليب المتنوعة للتهريب من خلال إنتشار الأطواف الطويلة والقصيرة .
وأشاد اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير بأداء قوات الجمارك وإنضباطهم في الجانب الإداري والمالي وتحقيق الربط المقدر في النصف الأول من العام 2018م بنسبة (120%) رفدت بها الجمارك الخزينة العامة للدولة .
وخاطب الطاهر أمس الثلاثاء التنوير الدوري المنعقد بقاعة رئاسة الجمارك، وأضاف أن هنالك ضبطيات نوعية من ضمنها ضبط (طن) من الزئبق بولايات دارفور بالإضافة لضبطيات عملات حرة مختلفة في مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى وإتخذت إجراءات حيالها، وأكد بشير أن الجمارك قوة ضاربة تتسلح بالعتاد الكافي والتدريب المستمر لنزع جذوة التهريب بكل أشكاله .
وأوضح وبحسب صحيفة اليوم التالي، أن الإنجازات الكبيرة للجمارك بضبطيات كثيرة في أنحاء السودان المختلفة متمثلة في ضبط ذهب، وقد بلغت جملة المضبوطات حوالي (61) كيلوجراماً .
الخرطوم (كوش نيوز)