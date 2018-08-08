كيم يزور مصنعا لمعالجة الأسماك يديره الجيش الكوري

قالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، زار مصنعا لتخمير الأسماك في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، ولم تكشف الوكالة عن تاريخ زيارته للمصنع.
وقدم كيم “التوجيه الميداني” إلى مصنع كومسانفهو لتصنيع الأسماك في مقاطعة جنوب هوانغاي الشمالية، وفقا لما ذكرته الوكالة.
ويعد مصنع كومسانفهو أول مصنع مستحدث لمعالجة الأسماك في كوريا الشمالية يديره الجيش، وزاره كيم عندما كان قيد الإنشاء في مارس 2015، وأتبع الزيارة برحلة أخرى في يناير من العام الماضي.
وقال كيم، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية: “إنه من الضروري الاستفادة القصوى من الموارد المائية في البحر الغربي لإنتاج سلع الأسماك المخمرة الغريبة مع أنواع الأسماك المختلفة وبيعها للمواطنين في العاصمة و المنطقة الساحلية الغربية”.
ونُقل عن كيم أنه حثهم على “تلبية الطلب، والاستماع لتقييم الناس، وتصور أفكار للتطور النوعي للسلع، وليس فقط المحتوى مع إنتاج السلع التجريبية”.
وكان كيم برفقه زوجته ري سول-جو، ومسؤولين كبار آخرين في حزب العمال، بما فيهم: تشوي ريونغ-هيه، وهوانغ بيونغ-سو، وجو يونغ-وون، وأو إل-جونغ، وكيم يونغ-سو، وكيم تشانغ-سن.
عربي21