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جرائم وحوادث

2018/08/08

2018/08/08


كلاب ضالة تلتهم (140) راساً من الماشية بسكر الجنيد



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شكى مواطنو منطقة سكر الجنيد بولاية سنار من تنامي ظاهرة الكلاب الضالة التي قالوا إنها أصبحت مهدداً كبيراً لحياتهم اليومية، وأنها ظلت تهاجم المنطقة منذ فترة طويلة وإلتهمت نحو (140) راساً من الماشية خاصتهم، وإن الأمر تم من داخل الحظائر الخاصة بالمواشي .

وأشار شهود عيان وبحسب صحيفة اليوم التالي، الى أنهم أبلغوا السلطات المختصة بالأمر منوهين بأن الظاهرة تتكرر بشكل سنوي، مطالبين بضرورة وضع الحلول اللأزمة والإجراءات الممكنة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، التي قالوا إنها يمكن أن تتطور هجماتها وتصيب المواطنين أنفسهم .

الخرطوم (كوش نيوز)

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3 التعليقات

      1. 1
        AbuAreej

        2018/08/08 at 2:42 م (UTC 3) رابط التعليق

        (شكى مواطنو منطقة سكر الجنيد بولاية سنار )

        ولاية سنار؟

        يا اخي منطقة سكر الجنيد ليست في ولاية سنار. هل يعقل مثل هذا الخطأً؟؟؟؟

        منطقة سكر الجنيد في ولاية الجزيرة – شرق الجزيرة

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      2. 2
        شرف

        2018/08/08 at 3:31 م (UTC 3) رابط التعليق

        زكرتونا بالجقر الاكل الكبر !!! والنمل الاكل السكر وهسه كمان الكلاب الضاله اكلت الماشية !!! في ريبة في الموضوع ممكن يكون وراها قطط سمان !!!!

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      3. 3
        شرف

        2018/08/08 at 3:32 م (UTC 3) رابط التعليق

        الكبري*

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