“عطا المنان” يفند تقرير المراجع العام حول تصرفه في مبلغ (1,2 مليون يورو)

فند أمين خزينة الاتحاد العام لكرة القدم السودانية السابق، أسامة عطا المنان ما أورده المراجع العام في تقريره عن حسابات الاتحاد العام عن الحصول على مبلغ (000،217،1يوريو) مبيناً أن المراجع العام استند على فواتير مبدئية، مشدداً على أنه ظل يتعرض لمؤامرة منذ أربعة أعوام.
وقال أسامة في حديث لـ(الصيحة)، إن هناك جهات تسعى لتشويه صورته واستهدافه، لافتاً إلى أنه يعاني من هؤلاء الأشخاص ـ لم يسمّهم ـ منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أن ما جاء في تقرير المراجع يعود إلى شخص تم استجلابه من خارج الحكومة معتبرًا أنه جزء من سيناريو الاستهداف الذي يتعرض له.
وأكد أسامة أن الاتحاد ليس له على ذمته أي استحقاقات مالية، مشيرًا إلى أن ما ورد في تقرير المراجع العام عن أموال من المتوقع الإيفاء بها بحلول الأول من نوفمبر مجرد فواتير في إطارها النهائي، وقال “عند مجيء التوقيت الزمني لها سأقوم بتقديم الفواتير في صيغتها النهائية”، وأضاف “ما استند عليه المراجع في حديثه إنما هي مستندات مبدئية فقط”.
الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة