نائب رئيس القضاء يستدعى نورا حسين

تابعت مصادر أحداث تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الذي عدل قرار محكمة الموضوع من الإعدام إلى السجن لمدة خمسة أعوام وذلك على أثرا إتهام العروس نورا بقتل زوجها عبده في شقة المهندسين أثناء قضائهما شهر العسل ، حيث سددت له حوالي سبع طعنات بزعم إعتدائه عليها بالقوة لأخذ حقه الشرعي .
وأكد ممثل هيئة الدفاع الأستاذ عادل محمد عبد المحمود وحمزة أبو سم بأنهم فوجئوا باستئناف مقدم من بعض المحامين الذين ظهروا معنا في هيئة الدفاع ولم يخطرونا بتقديمهم الاستئناف للمحكمة العليا بعد أن ذهبوا إلى العروس نورا حسين بسجن أم درمان وقمت بمقابلة نورا حسين التي أفادت بأنها علمت منهم بأنهم يسعون لمساعدتها وبعد ذلك قدمنا طلب إلى نائب رئيس القضاء مولانا محجوب الأمين بعدم رغبتنا ورغبة موكلتنا نورا حسين في الاستئناف للمحكمة العليا على أن الأساتذة عادل محمد عبد المحمود وحمزة أبو سم هم الموكلين عنها ليتم إلغاء الاستئناف المقدم وأكد الأستاذ عادل على أنهم تفاجئوا بهذا الاستئناف إلى المحكمة العليا وقد تم إلغاؤه أمام نائب رئيس القضاء .
وأكد عن رضائهم بحكم محكمة الاستئناف التي أبدلت عقوبة الإعدام وتعتبر قضية نورا حسين من أشهر القضايا التي تابعها الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي مازالت تزورها داخل السجن أم درمان وقد مرت سنتان منذ القبض عليها لتجد حظاً كبيراً من المتابعة من الإعلام ووسائل التوصل الإجتماعي وذلك لتسديد طعنات لزوجها في شقة شهر العسل مما أدى إلى وفاته وبحسب صحيفة الدار قد مثل قضية الإتهام الأستاذ القدير على حسن عبد الرحمن المحامي عن أولياء الدم .
الخرطوم (كوش نيوز)