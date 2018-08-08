التجاني حاج موسى يكشف تفاصيل أمنية (زيدان إبراهيم) التي لم تتحقق قبل (4) ساعات من وفاته

كشف الشاعر الغنائي “التجاني حاج موسى” لأول مرة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل “زيدان إبراهيم” قبيل وفاته بأربع ساعات، مميطاً اللثام عن أمنيات تمنى العندليب تحقيقها بأداء ثلاث أغنيات لم يسعفه القدر من تحقيقها.
وقال “التجاني حاج موسى” إن زيدان عندما كان يحتضر قبيل وفاته بأربع ساعات فقط قال له : عارف أني بحب أغنية (يا المخلوق بلون الطيف) التي كانت آخر أعماله الغنائية لأني أول مرة أغني بإيقاع (الدلوكة)، وأنا حزين لأن عندي (3) أغاني من ألحان ” سليمان أبو داؤود” ربنا يعلم هل سيسعفني القدر لترديدها)، وأوضح التجاني لصحيفة المجهر أن القدر لم يسعف زيدان لترديد الأغنيات الثلاث ورحل بعد اربع ساعات فقط.
الخرطوم (كوش نيوز)