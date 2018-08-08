اتباع نظام غذائى منخفض البروتين أثناء الحمل يهدد جنينك الذكر بهذا المرض

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عيها باحثون أمريكيون أن الإناث التى تتبع نظاما غذائيا منخفض البروتين أثناء الحمل والرضاعة يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا للذرية.
ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” أوضح الباحثون من معهد العلوم الحيوية التابع لجامعة ولاية ساو باولو (IBB-UNESP) فى بوتشواتو، البرازيل، أن التعرض داخل الرحم لنظام غذائى منخفض البروتين يضعف تطور البروستاتا للأطفال الذكور فيما بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة البروستاتا هى إنتاج السوائل التى تحمى وتغذي الحيوانات المنوية فى السائل المنوى.
وفى دراسة نُشرت مؤخرًا، جمع الباحثون دماء الجراء الذكور فى أيام ما بعد الولادة 21 و540، ووجدوا خللاً فى التوازن بين مستويات هرمون الأنثى والذكور بين نسل الأمهات اللاتى تناولن نظامًا غذائيًا منخفض البروتين.
وأضاف الباحثون أن انخفاض الوزن عند الولادة الناجم عن نقص التغذية بين الأمهات يرتبط بانخفاض مستويات الأنسولين وزيادة حالات متلازمة التمثيل الغذائى وأمراض القلب.
ونُشرت نتائج الدراسة، التى دعمتها مؤسسة ساوباولو للأبحاث (FAPESP)، فى مجلة علم الشيخوخة: السلسلة أ.
اليوم السابع