رئاسة الجهورية توجه حكومة الجزيرة بتكملة مطلوبات مدرسة الموهبين

طالبت الهيئة القومية لرعاية الموهوبين التابعة لرئاسة الجمهورية والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، بتوفير مطلوبات مدرسة ودمدني للموهبة والتميز بعد أن التزمت الهيئة بما يليها من تلك المطلوبات.
وشددت الهيئة في خطاب موجه لوالي ولاية الجزيرة تحصلت عليه (السوداني)، على ضرورة تكملة المباني بإنشاء 6 فصول إضافية، إضافة إلى توفير التكييف وتزويد المدرسة بمبردات مياه بجانب نثرية تسيير شهرية وطالبت الهيئة من حكومة الولاية بتفعيل حافز 50% من مرتبات المعلمين نزولاً لقرار رئيس الجمهورية فضلاً عن الالتزام بـ45% علاوة طبيعة عمل لمعلمي التربية الخاصة. وأشار الخطاب إلى تعيين عمال نظافة وصحة بالمدرسة وزيادة ميادين سلة قدم طائرة بجانب تأسيس معمل فنون وعمل مخازن.
يذكر أن رئيس الجمهورية في مايو من العام 2015 وجه بأن تنشئ كل ولاية مدرسة واحدة للموهوبين على أن تقوم الولاية بتأسيسها ورعايتها.
صحيفة السوداني.