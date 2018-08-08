شكاوى من ندرة في سماد اليوريا بمشروع الجزيرة والمناقل

شكا عدد من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من عدم توفر سماد اليوريا عبر البنك الزراعي، نافين وجود مشكلة في تمويل الموسم, كاشفين عن استيلاء جهات لم يسموها على أكبر كمية من السماد, وقالوا إن البنك أوقف حالياً عملية تمويل السماد, لافتين لحاجة الذرة والقطن إلي السماد، محذرين من فقد المزارعين لهذين المحصولين حال عدم توفره خلال هذا الاسبوع.
وأكد المزارع بقسم ود النو عصام شنان عدم توفر السماد اليوريا بالبنك الزراعي فرع الجزيرة, وقال لـ ( السوداني ) إن البنك الزراعي لم يسلم المزارعين سماد اليوريا بالسعر الآجل أو الكاش, كاشفاً عن استيلاء شركة لم يسمها على أكبر كمية من سماد اليوريا, مبيناً أن عدم حصول المزارعين على السماد خلال هذا الأسبوع قد يفشل محصولي القطن والذرة, مشيراً إلى أن سعر سماد اليوريا بلغ في السوق 800 جنيه بينما يبلغ سعره في البنك الزراعي 650 جنيهاً، أما السعر الآجل فيبلغ 720 جنيهاً .
وأمن المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل احمد الطيب على حديث سابقيه حول عدم توفر سماد اليوريا بأفرع البنك الزراعي, مؤكداً حاجة المزارعين إلى سماد اليوريا وبالتالي لا بد من الإسراع في توفيره خلال هذا الأسبوع, مشيراً إلى أن جوال اليوريا بالسوق بلغ 900 جنيه ولا يستطيع المزارعون الحصول عليه بسبب مشكلة السيولة لديهم.
وأشار مزارع بمنطقة جنوب الجزيرة فضل عدم ذكر اسمه لوجود إشكالية تواجه المزارعين منذ بداية الموسم أهمها شح الجازولين الذي أثر تأثيراً مباشراً على التحضيرات, فضلاً عن مشكلة توفير سماد اليوريا, مشيراً لالتزام البنك الزراعي بتسليم جزء من سماد الداب ونسبة بسيطة من سماد اليوريا في بداية الموسم, اضاف حالياً لا يوجد يوريا في البنك رغم وعوده بتسليمنا له خلال اسبوع, مناشداً بالإسراع في توفيره لحاجة المزارعين له .
وأمن عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله طه على وصول حوالي 100 ألف طن من سماد اليوريا لأفرع البنك الزراعي بالجزيرة , وقال لـ (السوداني)سوف يتم توزيعه على المزارعين خلال هذا الأسبوع، كاشفاً عن عجز في سماد محصول الذرة في بداية الموسم بينما تم توفيرالسماد إلى محصول القطن إلى الشركات المتعاقدة مع المزارعين, مؤكداً أن محصول القطن لا يواجه أي مشكلة في السماد والمدخلات الأخرى.
صحيفة السوداني.