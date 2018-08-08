تراجع طفيف في الأسمنت والسيخ ببحري

أكد تجار الأسمنت والسيخ ببحري لـ(السوداني)تسبب الأمطار في انخفاض سعر الصرف وركود وتراجع الأسمنت والسيخ حيث انخفض سعر طن أسمنت عطبرة وبربر من (7,5) ألف جنيه إلى (5,500) جنيه ، أما بقية المصانع فتراجعت إلى (5,300) جنيه كما تراجع طن السيخ ببحري من (37) إلى (40) ألف جنيه واصفين حركة البيع بالضعيفة.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
mukh mafi
2018/08/08 at 5:46 م (UTC 3) رابط التعليق
كما تراجع طن السيخ ببحري من (37) إلى (40) ألف جنيه واصفين حركة البيع بالضعيفة.
وقسما بالله الواحد ماعارف البيطبعوا ديل محترفين ودارسين ولا اطفال يكفي انكم تقروا وبس