سيمنس الألمانية تنشئ محطتين حراريتين في قري وبورتسودان

أعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء، م. معتز موسى، ترحيب الحكومة باستئناف عمل شركة سيمنس العالمية، بالسودان، مشيراً إلى أنها تعمل الآن على إنشاء أكبر محطة حرارية بالبلاد في موقعي قري وبورتسودان لإنتاج حوالي 900 ميقاواط من الكهرباء.
والتقى معتز موسى، الأربعاء، بوفد من قيادة سيمنس العالمية بقيادة عضو مجلس الإدارةن ليزا ديفس، مسؤولة قطاع توليد الطاقة والأجهزة وقطاع الكهرباء، بحضور السفير الألماني بالخرطوم، وممثل وزارة الخارجية.
ورحب الوزير بالوفد الزائر، مشيداً بتعاون الشركة واستئنافها العمل في السودان قبيل رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد.
واستعرض موسى ملامح استراتيجية السودان للكهرباء حتى عام 2030، منوهاً إلى إكمال المشروع القائم في موقعي قري وبورتسودان، وعمل مسح فني لجميع الوحدات العاملة في محطات التوليد، إضافة إلى تقديم دراسات مفصلة عن حالة وحدات الأعمال المطلوبة، لزيادة الجاهزية والاعتمادية.
من جهته، أعلن وفد شركة سيمنس استعداده لتقديم الدعم اللازم لقطاع الكهرباء، ورغبته بالتقديم في كافة مشروعات الطاقة في السودان.
شبكة الشروق