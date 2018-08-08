مطالبة برلمانية بتبعية الخلاوى لوزارة التربية والتعليم

أعلن نائب رئيس البرلمان، أحمد محمد آدم التجاني، استعداد البرلمان لدراسة أي مشروع قانون لدفع وتطوير ودعم خلاوى القرآن، داعياً لمراجعة بيئة الخلاوى والاهتمام بطلابها، بينما طالب رئيس لجنة برلمانية بتنفيذ التوجيه الرئاسي بتبعية الخلاوى لوزارة التربية والتعليم.
وطالب التجاني خلال مخاطبته، يوم الثلاثاء، ورشة دعم وتطوير خلاوى القرآن، بمناقشة الموضوعات ومعرفة الطريق الأمثل لتنظيم الخلاوى ودعمها وكيفية مساهمة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
وأشار إلى تجربة مدارس تاج الحافظين، داعياً لأن يكون طالب الخلوة ملماً وشاملاً بحفظ القرآن والكتاب والتفاسير، وأن يلم بالرياضيات والكيمياء والفيزياء وغيرها.
وقال إن الخلاوى تحتاج إلى مراجعة واهتمام، خاصة من حيث البيئة والطلاب الموجودين بها، مشيراً إلى أهمية ربط العلم بالمهارات الحياتية والمعارف من أجل الاستمرار في المستويات الأخرى من التعليم.
من جهتها، طالبت رئيس لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، د. انتصار أبوناجمة، بضرورة وضع استراتيجية موحدة لخلاوى القرآن، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على التعليم القرآني، والتأكد من التشريعات في هذا المجال.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وتزكية المجتمع بالبرلمان الطيب الغزالي، إلى تفعيل توجيه رئاسة الجمهورية بتبعية خلاوى القرآن إلى وزارة التربية والتعليم.
وطالب بإنشاء مدارس حرفية ليمتهن طالب القرآن مهنة تعينه في متطلبات الحياة.
شبكة الشروق