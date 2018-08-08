السودان يؤكد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

أكد الاستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء موقف السودان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية مبيناً أن دعم السودان يعتبر موقف أصيل نابع من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية تجاه الأشقاء الفلسطينيين .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم د. سمير عبد الجبار سفير دولة فلسطين لدى البلاد ، وبحث اللقاء تعزيز وتوطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وإنزالها على ارض الواقع والتى ستنعكس بشكل إيجابى لصالح البلدين فى مجالات الثروة الحيوانية والمعدنية والزراعية .
من جانبه أعرب السفير الفلسطينى عن إستعداد بلاده للعمل الاقتصادي الجاد من أجل الإستفادة من إمكانيات السودان وميزاته النسبية العالية موضحاً أن هناك خطط وبرامج موضوعة ستساعد فى رفع مستوى آفاق التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات.
سونا.