واش يؤكد أهمية الجيلوجيا لدفع عجلة التنمية

أكد الأستاذ عثمان أحمد فضل واش وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء أهمية الجيلوجيا ودورها فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى زيادة الإنتاج والإنتاجية من ثروات باطن الأرض، مبيناً أن الدولة تعول على المجلس الجيلوجي القومي لأهميته فى تطوير مهنة الجيلوجيا بالبلاد.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم د. عمر محمد خير رئيس المجلس الجيلوجي القومي ومكتبه التنفيذي، وبحث اللقاء برنامج احتفال تدشين أعمال المجلس وأداء القسم للجيلوجيين.
وقال د. عمر محمد خير إن المجلس يسعى من خلال الاحتفال بالتعريف بالمجلس الجيلوجي، مشيراً إلى أن العمل يتطلب جهدا كبيرا وتعاونا بين كل المؤسسات التى تعمل فى مجال العمل الجيلوجي.
سونا.