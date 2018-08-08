بلال: بناء شراكات مع الفضائيات للتعريف بالسودان

أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام على أهمية التوثيق التاريخي والعلمي للإرث السوداني بمختلف مجالاته وعكسه للشخصية السودانية بالصورة المطلوبة مشيرا إلى ضرورة بناء شراكات ذكية مع القنوات الفضائية للتعريف بالسودان وتحسين صورته بالخارج .
وقال الوزير خلال لقاء تنويري حول الموسوعة السودانية الذي التأم اليوم بوكالة السودان للأنباء بحضور عدد من رؤساء التحرير والعلماء والباحثين في المجالات المختلفة إن الاهتمام بالمعلومة وتوثيقها عبر وسائط موثوقة يحقق محتوى قوميا بالدرجة الأولى، داعيا إلى ضرورة استنطاق العلماء والخبراء والأدباء والفنانين والتوثيق لهم في سودابيديا .
واعتبر الأستاذ عوض جادين محي الدين المدير العام لوكالة السودان للأنباء أن الموسوعة بوابة اللكترونية مفتوحة قابلة للتطوير الافقي والراسي معتبرا أنها ستصبح بوابة السودان الالكترونية التي سيطل بها على العالم الخارجي عبر محتوى موثوق وعلمي، لافتا إلى أن مشروع سودابيديا سوداني قومي يسع كل الأفكار والمقترحات وقابل للتطوير، مبينا أنه استصحب عددا من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لإثراء المحتوى .
من جانبه أكد الأستاذ والكاتب الصحفي محمد لطيف أن اللقاء تاريخي بكل المقاييس حيث أنه يؤكد أهمية الاحتفاء بالمعلومة التي تخاطب العالم باللغة التي يفهمها معتبرا أن مؤسسة إعلامية تسعى لإشراك العلماء بهذا الزخم هو حدث فارق له ما بعد،ه مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوظيف المعلومة والاستفادة منها ، داعيا لمزيد من الاهتمام بالآثار السودانية والتركيز لخدمة المصلحة العليا والوطن والمصالح القومية .
وفي سياق متصل أوضح محمد آدم حمدابي مدير الموسوعة أن الموسوعة ذات محتوى ضخم في كل مجالات الحياة السودانية ابتداءً من التاريخ والجغرافيا وحتى الطعام السوداني وقال إن المجموع الكلي للأوراق العلمية 1130 ورقة علمية تحوي كل ورقة 20-25 صفحة، مشيرا إلى أن عدد الكُتاب 247 كاتبا من مختلف الجامعات السودانية ومن خارج البلاد، مبينا أن الموسوعة توفر المعلومات عن كافة المناحي السودانية ثقافية وحضارية واجتماعية وسياحية وإرث وفلكلور .
وأمن المشاركون على أهمية سودابيديا كبوابة جديدة للتعريف بالسودان برؤية علمية وموثوقة.
سونا.