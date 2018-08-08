السودان: الخدمة الوطنية تسند الحقل التعليمي بـ 71240 مجند ومجندة

أكد نائب المنسق العام للخدمة الوطنية الأستاذ أحمد عدلان أن تطور الخدمة الوطنية لابد أن يكون الناس شركاء به حتى نقدم نموذج من شباب السودان وقال إنهم يعملون على أن يستفيد المجندين من فترة الواجب الوطني التي يقضونها من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية والبرامج الموجهة ، جاء ذلك لدى مخاطبته المنبر الإعلامي الذي نظمته بمقرها صباح الأربعاء.
من جهته أوضح نائب المنسق أن الخدمة الوطنية عكفت هذا العام علىٰ إسناد القوات المسلحة ب60 % من رصيدها اي بمعدل أعلى من النسبة المطلوبة ، وأن أهم ما ميز الخدمة الوطنية في اسنادها للقوات المسلحة والنظامية هو التطوع ،مشيراً إلى أنها استطاعت إسناد المجال الصحي بكادر يقدر بنسبة 3175 الف
و71240 الف بالحقل التعليمي فيما أوضح أن ألخدمة الوطنية تعمل على تبسيط إجراءاتها ومعاملاتها عبر مجمعات الكاونتر المختلفة التي أصبحت منتشرة، وقال إن مشروع محو الأمية هو تحدي كبير وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية بإعتباره مشروع تنموي يقلل من نسبة الحروب والنزاع .
فيما أكد مساعد المنسق العام للمشروعات الأستاذ خالد الشعراني أن جميع مشروعات الخدمة الوطنية هي نتاج شراكات مع مؤسسات أخرى وان 90 % من نشاطها هو نشاط مجتمعي يأتي بشراكاتها مع وزارة التربية والتعليم ،وزارة الصحة والبيئة والغابات وزارة الزراعة مشيراً إلى أن الخدمة الوطنية وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسات عبر رصيدها البشري وإمكانياتها وانتشارها عبر الوحدات الإدارية .
وأوضح أن الخدمة الوطنية استهدفت هذا العام 105 الف شاب وشابة يؤدون الخدمة الوطنية بكافة المناشط . كما أبان أن الخدمة الوطنية استطاعت بمشروع محو الأمية حصر 28 مليون نسمة من جملة سكان السودان أي بمعدل 3343 امي، كما أن المسؤولية الفنية بمشروع محو الأمية هي مسؤولية المجلس القومي لتعليم الكبار وأوضح أيضاً أن الخدمة الوطنية اتجهت نحو مشروعات الإنتاج وزيادة الإنتاجية بعدد من المشاريع شملت مشروع الفلاحة المنزلية مشروع الصمغ العربي بمجال الإنتاج وعمليات الطق فضلاً عن مشروع التشجير الذي استطاعت به إنتاج 3 مليون الف شجرة بإعتباره محورها الأساسي والعملي للعام 2019 ، وأضاف الشعراني ان الخدمة الوطنية لها دور كبير واهتمام كبير بالمرأة الريفية بمشروع الأمومة الامنة عبر دوراتها التثقيفية التي تنظمها بالتعاون مع كلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين لرفع قدرات المرأة في كافة ولايات السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)