شورى الوطني يناقش ترشيح البشير في انتخابات 2020

أعلن مجلس شورى المؤتمر الوطني، يوم الأربعاء، حسمه قضية ترشيح رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020 خلال اجتماعات المجلس التي تنطلق الخميس وتختتم السبت المقبل.
وقال رئيس المجلس، كبشور كوكو، في مؤتمر صحفي، إن دورة انعقاد المجلس تنطلق بمشاركة واسعة من القيادات الحزبية من الولايات والمركز.
وتفرد الدورة مساحة كبيرة لمناقشة الوضع الاقتصادي، وهناك عدد من القضايا سيتم تناولها على رأسها قضية السلام ومراجعة تقارير الأداء في الدورة السابقة.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الشورى، عثمان محمد يوسف كبر، إن الاجتماعات تناقش قضايا تعديلات النظام الأساسي للمؤتمر الوطني واللائحة بغرض تجويد الأداء، إضافة إلى تقديم ورقة اقتصادية ورؤية الحزب حول الدستور.
وتابع كما ستناقش تلك الاجتماعات الأوضاع الاقتصادية، ورؤية الحزب في موضوعات الدستور، وقانون الانتخابات.
وأعلن كبر تقديم موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، إلى أبريل 2019، بدلاً عن ديسمبر.
شبكة الشروق