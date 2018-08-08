الطيب مصطفى: مأساة انعدام السيولة.. عمّت البلوى كل فروع بنوك السودان، فقد حلَّ زمان القحط والجدب، بل إنه عام الرمادة!

هل يعلم ولاة الأمر ما يجري في البلاد ؟!
فوجئتُ قبل يومين، وأنا أدخل فرع أحد البنوك الكبرى في حي الموردة بأم درمان في نهار قائظ لصرف (كاونتر شيك)، بعد أن نفد دفتر شيكاتي.. فوجئت بالبنك مكتظاً بالجمهور .. ظللتُ منذ سنوات أرسل أحدهم بشيك ليأتيني بالمبلغ الذي أرغب في صرفه، ولم أكن أغشى البنوك لأباشر صرف المال بنفسي، وذلك مبعث الدهشة من الاكتظاظ .. لم ألبث إلا دقيقتين أو ثلاث خرجت بعدها لا ألوي على شيء.. ليست هذه المأساة، فقد عرفني بعض الجمهور وفيهم رجال ونساء .. صدّقوني إنني رأيت الدموع في مآقي بعض النساء اللائي شكون لي أنهن ظللن ينتظرن منذ فتح البنك أبوابه بلا أمل كبير في قبض شيء يسد رمق أطفالهن الجوعى .. إحداهن حكت عن مكان بعيد قدمت منه لتحصد الريح! فالبنك معدم وينتظر مديره فرجاً قد يأتي أو لا يأتي، فقد انهارت الثقة تماماً في النظام المصرفي، ولا أظنها ستعود قبل أن يلج الجمل في سم الخياط، فمن تراه تسبّب في تلك الكارثة الاقتصادية التي
لا أحد يعلم مآلاتها، وماذا جرى له من مساءلة، وأيهما أكثر أذى: ذلك الذي تسبّب في تلك (الخرمجة) أم من سُمّوا بالقطط السمان، وأيهما أكثر تأثيراً على الاقتصاد، الأفراد من تلك القطط أم التماسيح التي أفضل أن أُسمّيها بمراكز القوى التي تجنّب المال العام وتكنزه وتبدّده بعيداً عن سلطان وزارة المالية ورقابة المراجع العام ومحاسبة الأمن الاقتصادي؟!
أكثر من سنتين ونصف منذ أن أجيز قانون الشفافية ومكافحة الفساد، ولم تُشكّل آلية لإنفاذ ذلك القانون فماذا يعني ذلك بِربّكم؟!
مأساة انعدام السيولة أيها الناس لم تستثنِ بنكاً من البنوك، فقد عمّت البلوى كل فروع بنوك السودان لا فرق فقد حلَّ زمان القحط والجدب، بل إنه عام الرمادة!
عجيب أمرنا نحن شعب السودان الصبور، فقد نسينا في غمرة مآسينا المتعدّدة الوجوه إن هناك كارثة تُمسك بخناقنا تسمّى تجفيف السيولة وحرمان فقراء بلادي – ناهيك عن أثريائها – من صرف (قريشاتهم) الشحيحة، وأوشكت حياتنا أن تتطبّع مع تلك الكارثة التي لم يشهد السودان لها مثيلاً في تاريخه الطويل، ولا يزال الدولار المُستهدَف بسياسة التجفيف يواصل جموحه والجنيه انخفاضه والتضخّم تصاعده والأسعار تفعل بالسوق وبالمواطنين الأفاعيل، ونحن صابرون محتسبون، والحكومة تصم آذانها وأعينها وتمسك لسانها عن قولة (بغم) تطميناً أو تبشيراً بعد أن (راح ليها الدرب) ولم تعُد تدري ما تفعل!
هل يُعقَل هذا بل هل يُصدّق؟!
لماذا حدث ذلك، وكيف حدث، وكيف المخرج؟ وهل يا ترى سنقضي بقية أعمارنا هكذا؟
نرى الدول الأفريقية من حولنا تنهض وتنطلق، ونحن نرجع القهقرى، بعدما يقرب من (30) عاماً من حكم (الإنقاذ)، إلى عهود سلفت بعد أن أصبحنا في حال أسوأ من الحال التي ما دُشّنت (الإنقاذ) إلا لتصحيحها فوا حر قلباه!
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل؟ ولكن أين الأمل والدولة صامتة بل بكماء لا تبذل للناس حتى الوعد (الكاذب) مثل ما يروى عن تلك المرأة المُعدمة التي كانت تغلي الحصى لأطفالها الجوعى وتُهدهدُهم حتى يناموا!
بُحَّت أصواتُنا ونحن نتحدث عن معالجات لأزمتنا الاقتصادية وما من أحد من أهل السودان – علماؤه ودهماؤه – إلا أدلى بدلوه، ولكن لا فائدة ولا أمل ولا كلمة!
ماذا دهانا أيها الناس؟!
الطيب مصطفى
الصيحة
5 التعليقات
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Port
2018/08/08 at 10:15 م (UTC 3) رابط التعليق
نصف الشعب صحفين وللنصف للاخر سماسره هذه هى المشكله باختصار
Sabir
2018/08/08 at 10:49 م (UTC 3) رابط التعليق
ولو ما دفتر ( الشيكات ) إنتهى وإحتاج ( الطيّب مصطفى ) للكاونتر ( شيك ) لما رأى ما رأى من حال ( ومحتال ) البنوك ..
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نتنازل ( شوّية ) ونستميح المتواجدين ( عذراً ) ونقول ..
الخال فعلاً ( كما يقولون ) والد ..
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sawah sudani
2018/08/08 at 10:49 م (UTC 3) رابط التعليق
كنا حذر منذ بداية التسعينيات بعدم اشراك الدناصورات و الخونة في الحكم و قبيل سنوات كررنا تحذيرنا و قلنا بالحرف الواحد اذا شارك قطيع ذئاب المرغني و ضباع المهدى فى الحكم ما علينا الا انتظار الصفوف و المجاعة و الخراب .
بالله عليك ماذا تنتظر و انت ترى الخائن العميل النصاب و المحتال مبارك الفاضل بوزارة الاستثمار و ابن المرغني بالاتصالات ؟
ماذا تنتظر و قد اضحي الهنابتي و النهاب و المجرم في سدة الحكم ؟!؟
على السيد الرئيس و صحبة العودة لكتاب الله تعالي و سنة سيدنا و حبيبنا محمد عليه افضل الصلاة و التسليم
يجب اعدام كل مجرم و كل من حمل السلاح ضد القوات النظامية يجب اعدام كل قادة المعارضة .
يجب تاميم كل مشاريع الاستثمار ذات الربح السريع لصالح الدولة بقرار جمهوري مثل المطاعم و مجمعات الاسواق و الفنادق و شركات الاتصالات و غيرها من الاستثمارات التى تمتص السيوله و العملات الاجنبية بسرعة كما يجب اعدام كل من يصدر الثروة الحيوانية من المنشأ التصدير يجب ان يكون من مشاريع التربية و التسمين و كل عام مرة واحدة للمستثمر .
الاستثمار الاجنبي يجب ان يكون خارج المدن و يكون في الصحاري و و المناطق غير السكنيه .
البترول يهرب و الذهب يهرب و المنتجات و المحاصيل الزراعية تهرب انها حرب نهب الموارد تديرها المافيات من داخل بعض سفارت الدول سفارات لا تقدم شيئ للمواطن غير سرقة ثروته .
بتاع الركشة
2018/08/08 at 10:55 م (UTC 3) رابط التعليق
كل مشاكلنا ظاهرة وبينه وأول الحل الاعتراف بسوء الادارة و30 سنة من الفشل ..كافية!
والله ود أختك لو عندو ربع شجاعتك كان أتخارج من بدري، وان شاء ربنا يُحسِن عاقبته
زهجان
2018/08/08 at 11:32 م (UTC 3) رابط التعليق
البركة في دفتر شيكاتك ال انتهي عشان تجي تجعر لينا هنا. بالله انت اسي ما بتخجل ولا بتختشي مشكلة السيولة ليها قريب السنة وأنت يادووووووب حضرة سيادتك فكرت تفتي في الموضوع ده.