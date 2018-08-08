خبير إرصاد: توقع أمطار غزيرة أعلى من المعتاد على السودان وغرق الخرطوم خلال الأيام المقبلة

توقع خبير الإرصاد الجوي الشهير بمواقع التواصل الإجتماعي “عوض إبراهيم ميرغني” يوم الأربعاء 8 أغسطس، بهطول أمطار غزيرة أعلى من المعتاد خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل على أنحاء واسعة من السودان، وغرق للعاصمة السودانية الخرطوم، مما يتطلب الحيطة والحذر، بحسب مانقل “محرر كوش نيوز”.
وكتب “عوض” على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : تراجع المرتفع الازوري وارتفاع الحرارة بشكل كبير في اوروبا وتعمق منخفض السودان الحراري، وخمول منخفض الهند.
مشيراً أن الموسم هذا العام بقدرة الله دفعت بالفاصل المداري شمالا حتي داخل الأراضي المصرية وحتي ليبيا والجزائر والمغرب بالناحية الغربية، كل هذه العوامل أدت إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غرب وشمال أفريقيا والسودان وجنوب مصر والسودان، عليه الاستعداد لمزيدٍ من الأمطار الغزيرة خلال شهر أغسطس الجاري وسبتمبر ويتوقع أن تسجل معدلات أمطار أعلى من المعتاد الطبيعي بإذن الله .
وأضاف خبير الإرصاد قائلاً : غرق الخرطوم اقترب، هناك علاقة قوية بين أمطار الخرطوم كسلا الفاشر الأبيض.
وعُرف “عوض إرصاد ” الشاب السوداني المتدين والمحب للسفر والترحال ، عرف بتنبوأته الدقيقة عن أحوال الطقس وأماكن هطول الأمطار بالسودان بحاسته الربانية التي وهبها له الله عز وجل، حتى تفوق على أجهزة الإرصاد الجوي وكذب بعض ” تنبوأتها ”
وكان “عوض إرصاد” قد تحدث في وقت سابق لـ “كوش نيوز” قائلاً : أنه يتحدى جميع أجهزة الإرصاد الجوي ” الصناعية ” ومستعداً لعقد مقارنة بينها على الهواء كما هو متأكداً جداً من صدق ” تنبؤاته.
وتشير “كوش نيوز” إلى تكهنات هذا الشاب السوداني الصائبة، فهو فلكي بالفطرة، تفوق على أجهزة الأرصاد الجوي بما وهبه الله من حاسة ربانية ” يتنبأ بها عن أحوال الطقس وأماكن هطول الأمطار المتوقعة في جميع أنحاء السودان.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)