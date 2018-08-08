عاد الناشط السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي والمهتم بأخبار السودان وصاحب قناة (تعرف على السودان ) على يوتيوب – عاد من المملكة العربية السعودية بعد انقضاء إجازته السنوية التي أكمل خلالها زواجه المبارك .
وقد انهالت على القاضي التهاني والتبريكات من السودانيين الذين يتابعون قناته وفيديوهاته التي ينشرها عن السودان وذلك بعد عرض مشاهد من مراسم زواجه بين أهله في المملكة العربية السعودية ابتداء من مراسم عقد القران مروراً بالزفة .
عمر القاضي أوضح خلال الفيديو الجديد الذي بثه على قناته بعد العودة من السعودية – أوضح بأنه سيقوم بإنجاز أنشطة جديدة تساهم في التعريف بالسودان، مستعرضاً الأفكار الجديدة التي سيركز عليها ، منها التعريف بالدراسة بالسودان إضافة إلى الترويج للسياحة السودانية وعرض الأماكن السياحية في العاصمة والولايات .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: مراسم زواج سعودي يشعل مواقع التواصل السودانية بالفرح