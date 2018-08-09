محاولة انتحار المتهم الرئيسي في قضية تزوير الأراضي

أنقذت شرطة المباحث بولاية القضارف المسؤول الكبير بوزارة التخطيط العمراني الموقوف على ذمة قضية تزوير في قطع أراضي مربوع كامل بمدينة القضارف من محاولة انتحار شرع فيها داخل قسم الضواحي الموقوف في حراساته .
وكان المسؤول قد تم القبض عليه مع 11 متهماً آخرين يوم الثلاثاء ووضعه المتهم الأول والرئيسي في عملية تزوير شهادات البحث وعقود الأراضي .
وأكد مصدر شرطي بحسب صحيفة الصيحة تدوين بلاغ شروع في الانتحار ضد المسؤول تحت المادة 133 برقم البلاغ 675 .
وأشار مدير شرطة الولاية ، اللواء شرطة عادل جمال إلى أن جهود شرطة المباحث بالولاية ضبطت الأربعاء 75 عقد أراضي بحوزة أحد المتهمين بجانب 40 شهادة بحث ، ومئتي توكيل مزورة صادرة من محامين بأسماء مواطنين من خارج الولاية فضلاً عن وثائق إثبات شخصية لمواطنين مجهولين .
الخرطوم (كوش نيوز)