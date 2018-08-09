بالصور .. أغلى 10 حيوانات في العالم .. لا يقدر على ثمنها سوى الأغنياء .. والبقرة ميسي الأغلى

يميل الأثرياء لاقتناء الحيوانات بجانب سياراتهم الفارهة وخزانة ملابسهم وأحذيتهم الغالية.
وهذه الحيوانات تعيش حياة أفضل من معظم البشر، حيث يميل بعض الأغنياء بامتلاك حيوانات أليفة شائعة، في حين يفضل آخرون الحيوانات الفريدة التي تكلف ثروة.
وهذه قائمة بأغلى وأندر الحيوانات الأليفة حول العالم..
1- البقرة ميسي
هي أشهر البقرات في العالم؛ ففي عام 2009 بيعت بمبلغ 1.2 مليون دولار، وتنتمي البقرة إلى النسل الأكثر شهرة في العالم الآن، مما يجعل الصغار التي تلدها ميسي لا تقدر بثمن، ومن الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الجينات في العالم.
2- كلب الماستيف التيبتي
كلب ضخم نادر من أغلى كلاب العالم. ويصل سعرها في المتوسط نحو 582 مليون دولار. وفي عام 2011، بيع آخر هذه السلالة النادرة مقابل 1.5 مليون دولار.
3- الأشبال البيضاء
أشبال الأسود البيضاء رائعة ومخيفة في نفس الوقت، كما أنها باهظة الثمن أيضا، في عام 1938، تم مشاهدة الأسود البيضاء لأول مرة في منطقة Timbavati في جنوب أفريقيا، ولم ينتبه العالم لها سوى في عام 1970، ويصل سعر الأسود البيضاء نحو 140 ألف دولار.
4- الحصان العربي
الحصان العربي من السلالات الأكثر شهرة والأقدم في عالم الخيول؛ لقدرتها على خلق علاقة جيدة مع البشر وقدرتها على التحمل.
وهذا الحصان الرائع يستحق 100 ألف دولار.
5- الشمبانزي
قرود الشمبانزي ذكية ومكلفة، ويوجد منها نوعين رئيسيين هما البونوبو والشمبانزي وكلاهما مهددان بالانقراض، وفي بعض البلدان، امتلاك الشمبانزي أمر مقبول وقانوني ويكلف عادة نحو 60 ألف دولار.
6- الجمل
فقط الأغنياء هم من يستطيعون امتلاك الإبل، حيث تتطلب الكثير من المال لشرائها وتكاليف إضافية لرعايتها وتدريبها. فبالإضافة إلى ذلك، فإن الإبل حيوانات اجتماعية وبالتالي تحتاج جملا آخر ليرافقها في رحلتها، تكلفة الجمل الواحد تصل 55 ألف دولار، ويحتاج شهريا نحو 250 دولار للطعام، ونحو نصف فدان ليتدرب فيه.
7- ثعبان الكرة الألبينو
من الزواحف الأليفة لكن سعرها باهظ.. تم العثور على هذا النوع من الثعابين في أفريقيا وهي من أصغر الثعابين الأفريقية، ونظرا لصغر حجمها ومزاجها الهادئ، حققت شهرة كبيرة.. وتعتبر الثعابين الألبينو منها واحدة من أجمل الثعابين، وتصل تكلفتها إلى 40 ألف دولار.
8- قط سافانا
هو حيوان رائع، تم تهجينه بين السرفال والقطط المنزلية، ما يجعلها واحدة من أغلى القطط في العالم، وتصل تكلفة الذكور إلى 16 ألف دولار بينما تكلفة الإناث من 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، ويحتاج من 340 دولارا إلى 900 دولار شهريا لرعايته.
9- ببغاء النخيل
أحد أكثر الطيور غرابة في العالم. فهو ليس من السهل رعايته إلا لم يقعوا في حبه، تنشأ هذه الطيور الذكية في غينيا الجديدة ويمكن شراؤها مقابل 16 ألف دولار، وتحتاج إلى 1000 دولار سنويا لتربيتها. بالإضافة إلى ذلك، فهذه الطيور تتطلب من أصحابها قدرا كبيرا من الاهتمام.
10- مكاو ياقوتي
يسهل تمييز هذا الببغاء بألوانه الزرقاء والصفراء.. يعيش هذا النوع في أمريكا الجنوبية ويمكن تدريبه بسهولة ويظهر قدرا كبيرا من المودة للبشر، ويكلف ماكاو ياقوتي ما يقرب من 12 ألف دولار، ويحتاج لـ60 دولارا شهريا للطعام وما يقرب من 500 دولار عند ذهابه للطبيب البيطري.
بوابة فيتو