بالفيديو.. فتاة دبي تذرف الدموع: أقدم اعتذاري للشرطة ولكل الشعب السوداني وأعترف “لبسي كان شاذ” وأسلوبي غلط

قدمت الفتاة السودانية التي أثارت ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس فاضحة واتهامها لفرد في الشرطة في السودانية بقبول الرشاوي الجنسية والمالية, اعتذار رسمي للشرطة السودانية والشعب السوداني عامة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاء اعتذار الفتاة في بيان عبر مقطع فيديو “مباشر” وضحت من خلاله الكثير واعترفت بجملة أخطاء ارتكبتها في الفيديو الذي أغضب السودانيين ووجهت من خلاله انتقادات عنيفة وقاسية لها.
ووفقاً لما نقل منها محرر موقع النيلين فقد كشفت الفتاة المقيمة بدبي عن ترددها أكثر من مرة في الظهور في هذا الفيديو, لكنها عادت وأكدت أن التوضيح كان أمر لابد منه.
فتاة دبي تقدم اعتذارها للشرطة والشعب السوداني وتعترف "لبسي كان شاذ" وأسلوبي كان غلط"
فتاة دبي: أقدم اعتذاري للشرطة ولكل الشعب السوداني وتعترف "لبسي كان شاذ" وأسلوبي كان غلط
Geplaatst door النيلين op Donderdag 9 augustus 2018
وقالت في بداية حديثها: أقدم اعتذاري للسودان قبل كل حد كما أقدم اعتذاري للحكومة والشرطة السودانية, وعن الاتهام الذي وجهته للشرطة السودانية نفت الفتاة التي أثارت جدلاً واسعاً أن تكون قد أساءت للشرطة السودانية وأن الإتهام كان يخص شخص أو فرد واحد في الشرطة السودانية سبب لها مشاكل كثيرة وبسببه تركت السودان وجئت للإقامة بدولة الإمارات.
كما اعترفت بالأخطاء التي ارتكبتها داخل الفيديو وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: اعترف بالخطأ وأقول “خير الخطائين التوابون” فبدلاً من أنقل ثقافتي وتراثي السودان نقل أشياء مغلوطة واعترف بأن لبسي كان شاذ وتفاصيلي كانت شاذة بالإضافة لأسلوب حديثي لذي حمل أخطاء أيضاً.
كما قدم توضيح عن طريقة تصوير الفيديو المثير للجدل وقالت: تم نشر الفيديو من المكان الخطأ ولم يتم نشره من بدايته لأن بداية الفيديو كانت تحمل أشياء جميلة, ولكن رغم ذلك أعلن عن عفوي للشخص الذي قام بنشر الفيديو لوجه الله تعالي, على الرغم من أنه قام بقص الفيديو وحاول يظهرني للناس بهذه الطريقة السئية.
وعبرت الفتاة التي تنتظر أن السماح والعفو من الجميع عن حزنها الكبير وقالت وهي تبكي: أقول للسودانيين الضفر ما بطلع من اللحم وكان يجب على الناس أن تقول ربنا يهدي ويصلح الحال بدلاً من مهاجمتي وتحوير كلامي”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ليلا ودون اضاءة
2018/08/09 at 12:05 م (UTC 3) رابط التعليق
الكلب محمد عثمان