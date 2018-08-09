مجموعة مسلحة من “15” شخصاً تنهب مصنعاً تحت التهديد بكرري

داهم 15 شخصاً مسلحاً مجهولاً مصنع سمسم بالمنطقة الصناعية أم درمان، ونهبوا مبلغ 3،19 ألف جنيه من خفير المصنع تحت تهديد السلاح، وعلمت المصادر أن المتهمين وصلوا للمصنع على متن عربتي بوكس بدون لوحات وأبلغو خفير مصنع تعبئة وفرز السمسم أنهم يتبعون لجهة نظامية ويريدون تفتيش المصنع، بينهم ثلاثة يحملون أسلحة وابلغهم الخفير أن صاحب المصنع خارج البلاد في القاهرة، وعند التفتيش عثروا على مبلغ 3،19 ألف جنيه استولوا عليه كما استولوا على كاميرات المراقبة بالمصنع بحسب صحيفة السوداني وطلبوا من الخفير الحضور لهم في المكتب.
ودون الخفير بلاغاً بدائرة الاختصاص بحادثة النهب وشكلت شرطة محلية كرري فريقاً للبحث عن المتهمين.
الخرطوم (كوش نيوز)