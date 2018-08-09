رباح الصادق المهدي تحذف سياسيين من مجموعة واتساب لهذا (..) السبب

قامت كريمة السيد الصادق المهدي، بحذف كل من الدكتور أسامة توفيق القيادي بالإصلاح والتجديد والأستاذين علي عثمان وعمار السجاد من مجموعة واتساب أنشأتها قبل ثلاث سنوات، وذلك بتهمة أنهم من غير المدافعين عن خط المقاومة والحريات .
الدكتور أسامة توفيق كذب تلك الرواية وقال أنها علقت على إجتماع الدكتور غازي صلاح الدين مع السيد الحسن الميرغني، وقالت إن حركة غازي حركة بندولية تنتهي عن القصر، فرد عليها الدكتور أسامة بـ(فعلاُ.. وأجتماعنا القادم سيكون مع عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية) … (قامت ولعت) وتساءل الدكتور أسامة وبحسب صحيفة الأخبار (هل أخطاءت..؟!!) .
الخرطوم (كوش نيوز)