إحالة قضية مجزرة شمبات إلى المحكمة وهيئة من “4” وكلاء نيابة تمثل الاتهام

علمت المصادر أن النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، شكل أمس هيئة تتألف من أربعة وكلاء نيابة لتمثيل الاتهام بالمحكمة في قضية المتهمين في شقة شمبات مربع “5” ببحري التي عثر بداخلها على ثلاث جثث مقطعة إلى أشلاء.
وتتألف هيئة الاتهام من رئيس قطاع بحري وشرق النيل مولانا سيف العبد، ووكيل أعلى نيابة بحري المدينة مولانا مصطفى أبشر، إضافة إلى أعضاء آخرين بهيئة الاتهام هما أيمن صلاح الدين أبو زيد، وهيثم محجوب، في وقت كشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة جنايات بحري وسط، ملف القضية للنظر فيها بحسب صحيفة السوداني، ونوهت إلى أن المتهمين المقدمين للمحاكمة بلغ عددهم (12) بينهم ثلاثة ليبيين.
وأكدت المصادر بأن النيابة وجهت تهمة القتل العمد في مواجهة ثلاثة متهمين، سودانيين وليبي، بينما وجهت تهمة التستر الجنائي لـ(7)، بجانب توجيهها تهمة الاشتراك الجنائي لبقية المتهمين.
الخرطوم (كوش نيوز)