“معتصم جعفر” للمحكمة : لم تتوفر لدي أية ذرة شك بفساد ” أسامة عطا المنان “

واصلت محكمة جرائم الفساد بالامتداد جنوب الخرطوم برئاسة القاضي “ياسر بخيت” سماع أقوال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم السوداني السابق د. “معتصم جعفر”حيث فاجأ المحكمة ،قائلاً : إنه لم تتوفر لديه أية ذرة شك بأن المتهم الأول أمين مال الاتحادالسابق ” أسامة عطا المنان” وأمينة الخزنة ومدير وكالة السفر بخيانة الأمانة أو إهدار مال الاتحاد والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة .
وأضاف قائلاً (ما أكلوا مال الاتحاد )، قاطعاً بعدم تحويلهم أي مبلغ لمنفعتهم الشخصية ، كما أنه لم يقم بأية إجراءات قانونية في مواجهتهم
مؤكداً أن الجمعية العمومية وضعت ثقتها في المهتم الأول “أسامة “، ومنحته سلطة التفويض بالصرف في أموال الاتحاد وتوفيرها، كما وأن “أسامة” يقوم بالصرف لتسيير نشاط الاتحاد بالاستلاف من ماله الخاص ، لأن أموال الاتحاد في الغالب لاتتوفر دائماً.
مشيراً إلى أن المراجعة كشفت عن مديونية للمتهم الأول على الاتحاد لم تسدد، ويجب على الاتحاد تسديدها له ، كاشفاً أن النيابة خاطبت الاتحاد حول المديونية ، ومستنداتها سلمت للمراجع العام .
وتابع “جعفر” بأنه تم طرح عطاء بشكل عام للتعاقد مع وكالة سفر لتسفير البعثات الرياضية ولم تكن للاتحاد إمكانية الالتزام بشروط الوكالات ، الأمر الذي جعلهم يقومون بالتعاقد مع الوكالة المملوكة للمتهم الأول ، التي يديرها الثالث للمشاركات الخارجية ، وإصدار تذاكر سفر للحكام، كما أن الوكالة لها مديونية على الاتحاد لم تسدد حتى الآن .
وأضاف بأن “أسامة ” صدق ووقع علي شيكات للوكالة بصفته أمين مال ، وأكد أن المبالغ موضوع الاتهام منها “47” ألف يورو ، عبارة عن نثرية لبعثة المنتخب القومي إستلمها رئيس البعثة ، وأن مبلغ “300” ألف جنيه أمانات لبطولة كانت مقامة بالسودان ، بجانب مبلغ “600” ألف جنيه استلمتها الوكالة عبارة عن أمانة لشخص المتهمة الثانية ، والتي رصدت لقيام بطولة شرق ووسط أفريقيا ، مبيناً أن المتهمة الثانية أمينة المال هي منفذة لتوجيهات أمين المال والسكرتير ، وليس لديها سلطة تسليم أوصرف ، وأشارإلى أن كل المبالغ بتصديق من السكرتير السابق عدا مبلغ “400”ألف جنيه ، وبحسب صحيفة المجهر لم تسلم للمراجع لآن السكرتير أوضح بأنها لم تكمل دورتها المستندية .
وأكد بأنه تم استردادها بتوجية صادر من ديوان المراجع العام ، ووجه بوقف الإجراءات القانونية فيها وخاطب النيابة،إلى ذلك حددت المحكمة جلسة لسماع أقوال سكرتير الاتحاد السابق مجدي شمس الدين .
الخرطوم (كوش نيوز)