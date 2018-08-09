نقل مقابر أثرية بقرية ألتي لبناء ردميات

كشف مواطنون من قرية (ألتي) بمحلية الكاملين عن نبش صاحب بوكلن مقابر أثرية بالقرية ونقل ترابها عبر عربة قلاب لتشييد جسر واقٍ لـ”كمينة طوب” بالمنطقة، لمنع اجتياح مياه النيل الأزرق لها، مؤكدين اتخاذ إجراءات رسمية في مواجهة صاحب العربة، مشيرين إلى أن معتمد المحلية تاي الله فضل الله وقف على المقابر بنفسه.
وقال مواطنون تحدثوا لـ(الصيحة) إنهم شاهدوا صاحب بوكلن وصاحب عربة قلاب يقومون بنبش مقابر ألتي الأثرية “الورانية” ونقل رفاة الموتى لمصلحة صاحب كمينة بغرض بناء ردميات منعاً من غرق الكمينة بعد أن اجتاحتها المياه.
وكشف مصدر مسؤول ـ فضل حجب اسمه أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى موقع الحادثة، وشاهدت رفاة الموتى منتشرة في أجزاء متفرقة، وقامت باعتقال صاحب العربة البوكلن الذي كان يقوم بنبش القبور وسائق القلاب الذي يساعده في نقلها فضلاً عن توقيف صاحب كمائن الطوب وعدد من أفراد أسرته والتحقيق معهم حول ملابسات الحادثة.
من جهته وصل معتمد الكاملين تاي الله فضل الله برفقة وفد إلى موقع الحادثة وطالب بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الواقعة.
الخرطوم: مياه النيل
صحيفة الصيحة