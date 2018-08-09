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ثقافة وفنون

2018/08/09

2018/08/09


صلاح ولي يستعد لخوض تجربة (الفيديو كليب)



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يستعد الفنان الشاب صلاح ولي لخوض تجربة (الفيديو كليب) وذلك للمرة الأولى، هذا وأكدت مصادر عليمة لـ(كوكتيل) أن إنتاج الفيديو كليب سيكون بشكل متطور عن المتوفر حالياً، وسيتم إنتاجه خارج البلاد.

صحيفة السوداني

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