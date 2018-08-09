صلاح ولي يستعد لخوض تجربة (الفيديو كليب)

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ثقافة وفنون
2018/08/09
2018/08/09
يستعد الفنان الشاب صلاح ولي لخوض تجربة (الفيديو كليب) وذلك للمرة الأولى، هذا وأكدت مصادر عليمة لـ(كوكتيل) أن إنتاج الفيديو كليب سيكون بشكل متطور عن المتوفر حالياً، وسيتم إنتاجه خارج البلاد.
صحيفة السوداني
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