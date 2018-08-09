تنفيذ حكم الإعدام على قاتل الخريجة الجامعية “مودة”

وسط إجراءات أمنية مشددة قامت بها قوات الشرطة حول سجن ود مدني القومي نفذت سلطات السجن عقوبة الإعدام شنقاً على المدان قاتل الخريجة مودة محمد المهدي ذات الـ 24 عاماً من منطقة كوستي عقب أسبوعين فقط من تخرجها في جامعة الخرطوم كلية العلوم حيث نفذ الحكم بعد استنفاذ كافة طرق التقاضي مؤيدة لقرار الإعدام، الذي لم يستفد المدان تحت المادة “130 ” من الدفوع الواردة عليها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تاريخ 21/11/2015 حيث قام باستدراج المجنى عليها إلى منطقة تندلتي غربي كوستي بواسطة عربة أكسنت كان قد استأجرها لتنفيذ خطته وسدد لها 14 طعنة فارقت على إثرها الحياة وحاول بعدها دفن جثتها ولكن فشل في ذلك بسبب حركة الطريق ففر هارباً إلى أن تم القبض عليه خلال 24 ساعة فقط من الحادثة في الخرطوم حيث كان مستعداً للسفر إلى القاهرة.
وشكل هيئة المحامين عن الحق الخاص نخبة من الأستاذة الأستاذ عمر أحمد نيل ونصر الدين عبد المولى بحسب صحيفة الدار وتوجهت أسرة المجنى عليها بالشكر الجزيل للأجهزة العدلية والشرطية لإحقاق الحق.
الخرطوم (كوش نيوز)