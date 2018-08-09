“20” تأشيرة حج “إكرامية” من السفارة السعودية لقيادات بالمؤتمر الشعبي

كشف علي الحاج، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عن لقاء تم بينه وبين علي حسن بن جعفر السفير السعودي بالخرطوم بمبادرة من الأخير، تم خلاله مناقشة القضايا السياسية و”التفاهم المشترك” .
مشيراً الى زيارة أخرى للسفير بمنزله، وأضاف أن علاقتهم بالسفارة السعودية مفتوحة ومستمرة ولا يشوبها أي “توتر”، معلناً منح السفير السعودي لتأشيرات إكرامية لـ(20) من قيادات الحزب لأداء الحج هذا العام دون إجراءات .
بينما قطع الحاج وبحسب صحيفة اليوم التالي، بعدم تقديم أي دعوى مصرية للمؤتمر الشعبي بغرض التواصل، وكشف عن لقاء عابر بسفير مصر بقاعة الصداقة على هامش إتفاق سلام الجنوب .
الخرطوم (كوش نيوز)