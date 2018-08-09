الحلنقي يتجه لمقاضاة محمد منير في (وسط الدائرة)

عقد الشاعر اسحق الحلنقي العزم على استرداد حقوقه الأدبية والمادية من الفنان المصري محمد منير الذي غنى من كلماته أغنية (وسط الدائرة) التي نقلها بصوته علناً في حفلاته الخاصة والعامة للجمهور بدون مقابل أدبي أو مادي أو مجرد الأذن فيما يخص النص الشعري، وهذا الاعتداء يعد جريمة بموجب المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م مقروءة مع المادة (36) من ذات القانون.
وقال تعرفت على هذه الحقيقة من خلال ألبوم غنائي مضمنة فيه أغنية (وسط الدائرة) احتفظت به على مدى سنوات، لأن العملاق محمد وردي كان رافضاً فكرة مقاضاة “محمد منير” لدى سلطات الملكية الفكرية المصرية باعتبار أن الإجراءات القانونية لا تروق له، ومن أجل خاطره استجبت في ذلك الوقت ولكنني الآن أوكلت مستشاري القانوني لكي يقوم مقامي، وأكد لي أنه لا تسقط الحقوق الأدبية والمادية بالتقادم حتى ولو مر عليها مائة سنة.
وأضاف: استمع الفنان المصري محمد منير لأغنية (وسط الدائرة) في جلسة خاصة مع الدكتور الراحل محمد وردي، وكان أن أحب الأغنية، وأخذ الأذن من محمد وردي، وكان ترديده لها بالنسبة لي مفخرة في أن تصل أغنية من أغنياتي إلى كل بقاع الوطن العربي، بالإضافة إلى ذلك فقد شارك بها في مهرجان بفرنسا، وحازت على الجائزة الأولى، ولكن بالرغم من ذلك كله تجاهلني كمؤلف من ناحية الحقوق الأدبية والمادية بحسب صحيفة الدار، والمؤسف حقاً أنه في الألبوم الغنائي الذي أنتجه في السنوات الماضية كتب في خانة الشاعر (تراث)، ولو كان حفظ حقي الأدبي فقط كنت تجاوزت الإجراءات القانونية.
الخرطوم (كوش نيوز)