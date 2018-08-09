الشيب والنساء والمرضى والمسافرين يفترشون الأرض بمعبر (أرقين)

يعيش المسافرون بميناء أرقين البري على الحدود السودانية المصرية أوضاعاً مأساوية بالغة التعقيد، حيث يفترش المرضى والشيب والاطفال والنساء الأرض ويستندون على أمتعتهم لغياب مقاعد الجلوس بصالة المعبر .
وتوقف السلطات المصرية المسافرين لساعات طوال تتعدى الأربع، أحياناً بغية إستكمال إجراءات الخروج مما عده أخرون نوعاً من الإذلال سيما وأنها لم تتوفر مياهاً للشرب أو مقاعد للجلوس بالصالة الممتلئة بالأتربة والأوساخ، ورصدت صحيفة الأخبار تذمر المسافرين من سوء التعامل الذي يلاقونه من السلطات بالمعبر .
وتتحصل السلطات مبلغ (102) جنيه، يحرم من لم يدفعها من دخول الميناء خلاف الموانئ الأخرى التي لا تتحصل أي رسوم عند الخروج .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
العمده
2018/08/09 at 4:23 م (UTC 3) رابط التعليق
مع احترامنا لأوضاع المرضي لكنهم يستاهلون ما الذي يجبرهم علي السفر الي هذة الدويلة الوكيلة يجب أن يبحث الناس عن بدائل لا سيما أن لا شي مغري في الذهاب الي هذة البلاد كل يذهب إلا لأغراض تخصة وليس بينها العلاج فهم يفتقروا للعلاج نحن الوحيدين الذين مازال عندنا مركب النقص ونعتبرهم يمكن أن يفعلوا شي لنا أتمني أن توقع الحكومة وتسهل السفر للعلاج لتركيا فتركيا تمد يد العون لنا ومهما أدعي أحد بأن لها أهداف لن تكون مؤامرات علي البلاد والعباد اتركوا هذة البلاد المتسخة أرضا وشعبا وأرض الله واسعة ولا تهينوا أنفسكم وتاتوا وتشتكوا ومن يهن يسهل الهوان عليه ارتقوا بأنفسكم الي ان يفتح الله علينا بعلاج كل المحتاجين للعلاج بالداخل