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ثقافة وفنون

2018/08/09

2018/08/09


بتشريف رئيس الجمهورية .. ختام فعاليات مهرجان الموسيقار محمد الأمين للأغنية الوطنية


محمد الامين

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يقيم المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون الليلة الختامية لفعاليات مهرجان الموسيقار محمد الأمين للأغنية الوطنية تحت شعار (عشانك يا وطن) بتشريف السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير راعي المهرجان. وستقدم في الليلة الأعمال الفائزة في منافسات المهرجان، فيما سيتغنى خلال الحفل الموسيقار محمد الأمين وعدد من كبار الفنانين والفنانين الشباب، وسيكون ذلك يوم الأحد السابعة مساء بمسرح قاعة الصداقة.

الخرطوم:محاسن
صحيفة السوداني

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1 التعليقات

      1. 1
        شارد ما وارد

        2018/08/09 at 4:10 م (UTC 3) رابط التعليق

        ما هو يا ابقى انا رئيس أو انت تقعد رئيس..

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