شكاوى من عجز شركة الأقطان عن تسليف المزارعين للقطن

ناشد مزارعو مشروع الرهد الزراعي وزارة المالية والبنك المركزي بحل مشكلة السيولة ليتمكن المزارعون من صرف السلفيات، مشيرين لعدم استطاعة شركة السودان للأقطان صرف سلفيات للزراعة القطن في هذا الموسم على الرغم من إمضاء الجمعيات الزراعية عقودات للتعاقد معها لزراعة محصول القطن، لافتين إلى أن المزارعين حالياً يصرفون من أنفسهم على الزراعة, وقالوا في حال عدم الإسراع في حل مشكلة السيولة فقد يتضرر المحصول من كثافة الحشائش.
وأكد المزارع بالمشروع علي حويري عدم التزام شركة السودان للأقطان بصرف سلفيات الحش لمحصول القطن في هذا الموسم, وقال لـ(السوداني) إن المزارعين في الحشة الثانية ولم يتم صرف تمويل الحش حتى الآن, مشيراً إلى أن المحصول يحتاج لإزالة الحشائش, لافتاً لتوقيع الجمعيات الزراعية لعقود بضمان شيك والمزارعين ملزمين بالسداد, وقال في حال عدم إزالة الحشائش سوف يخرج المحصول بنسبة 100%، كاشفاً عن مضاعفة أسعار المدخلات الزراعية من الموسم الماضي وهذا يؤدي لضعف الإنتاجية, مناشداً بنك السودان ووزارة المالية بفك السيولة ليستطيع المزارعين الصرف.
وأكد المزارع بمشروع الرهد الزراعي ناصر حسب الرسول معاناة المزارعين من مشكلة حقيقية في هذا الموسم وهي عدم استطاعة شركة السودان للأقطان صرف السلفيات للمزارعين الذين تعاقدوا معها لزراعة محصول القطن, عازياً ذلك لشح السيولة في البنوك , وقال لـ(السوداني) إن السلفيات الزراعية لم تصرف للمزارعين منذ بدء التحضير وحتى مرحلة الحش, حالياً القطن وصل مرحلة الحش الثانية, لافتاً إلى ارتفاع أسعار العمالة وبالتالي لا يستطيع المزارعون الصرف على المحصول ذاتياً لإكمال العمليات الزراعية, مناشداً بنك السودان ووزارة المالية بحل مشكلة السيولة في البنوك حتى يستطيع المزارعين الصرف على محصولهم.
الخرطوم: رحاب فريني
صحيفة السوداني