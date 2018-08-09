حسبو يؤكد دعمه للمكونات الاجتماعية بمنطقة أبيي

دعا نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن إلى استمرار دعم أواصر الثقة بين المكونات الاجتماعية بمنطقة أبيي وضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية التي تنتظم المنطقة والمحافظة على الأمن والاستقرار فيها.
وأكَّد نائب رئيس الجمهورية والمشرف على منطقة أبيي خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد اللجنة المشتركة لإشرافية أبيي، دعم الحكومة للموسم الزراعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة.
وقال رئيس اللجنة المشتركة لإشرافية أبيي حسن نمر في تصريح صحفي إن لقاء نائب رئيس الجمهورية يجئ متابعة لمخرجات الاجتماع السابق، مبيناً أن الإشرافية انتقلت للاستقرار في المنطقة بنسبة 90%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة، مؤكِّداً حالة الانسجام والاستقرار بين المسيرية ودينكا نقوك. وتوقع نمر أن ينعكس اتفاق السلام بين فرقاء الجنوب الذي وُقِّع مؤخراً بالخرطوم إيجاباً على الأوضاع في المنطقة.
سونا.