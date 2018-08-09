تابيتا تشيد بالشركات الوطنية لتصنيع معدات المياه

أشادت دكتورة تابيتا بطرس شوكاي وزير الدولة بوزارة المواردالمائية والري والكهرباء بجهود الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع معدات المياه وأشارت تابيتا خلال مخاطبتها لورشة شعبة المواسير البلاستيكية التي نظمت اليوم بقاعة ابو شورة بالوزارة إلى الجودة العالية التى حققتها الصناعة السودانية وفق مواصفة القياس العالمية ونوهت الوزيرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة معدات المياه بفضل مجاهدات الصناعة الوطنية>
من جانبه قال المهندس محمد عقباوي رئيس شعبة مصنعي المواسير البلاستيكية باتحاد الغرف الصناعية بأن الطاقة الإنتاجية لتصنيع المنتجات البلاستيكية بلغت 270.000 طنا وذلك عبر 15 مصنعا .
واوضح بان السياسات التى اتخذتها الدولة أسهمت في انخفاض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى في مقدمتها سياسة وزارة الاستثمار بمنح إعفاءات جمركية لواردات المواسير لأغراض الزراعة ،فضلا عن إجازة المواصفة السودانية لصناعة المواسير بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وربطها بقانون حماية المستهلك، مؤكدا أن عدد المصانع العاملة في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية بلغت (15) مصنعا.
وقال عقباوي إن واردات السودان من المواسير انخفضت من 24 مليون دولار في عام 2011 إلى 1,3مليون دولار.
وأشار إلى أن الكهرباء والعمالة تعتبر قليلة التكلفة مقارنة باسعار دول الجوار ، مما يشجع على انفتاح الصناعة المحلية لاسواق دول الإقليم ، مطالبا بوضع سياسات داعمة في هذا المجال.
سونا.