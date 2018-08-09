بحث مجالات التعاون بين السودان واندونيسيا

استقبل الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم بمكتبه صباح اليوم سعادة روسالس أدنيان سفير أندونيسيا لدى السودان.
وتجيء الزيارة في إطار التوأمة التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين ولاية الخرطوم وولاية (جاوا) الأندونسية حيث تم خلال اللقاء تحديد أوجه ومجالات التفاهم ويجري حاليّاً إعداد الخطط الفنية لتطبيق التوأمة على أرض الواقع حسب المجالات المتفق عليها.
هذا وقد نقل السفير الأندونيسي تحايا الحاكم الجديد لولاية (جاوا) لوالي ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن وفدا من ولاية (جاوا) سيزور الخرطوم قريبا لبحث التعاون في شتى المجالات خصوصاً في مجال تصنيع اللحوم وعدد من الصناعات الأخرى.
سونا.