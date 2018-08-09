كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

قررت الحكومة الكولومبية الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة، وفقا لبيان رسمي صدر الأربعاء في العاصمة بوغوتا، وذلك قبل أيام من انتهاء ولايتها.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية “باسم حكومة كولومبيا، قرر الرئيس خوان مانويل سانتوس الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة”.
وقالت وكالت الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس سلم بحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية تقول فيها إن “رئيس جمهورية كولومبيا قرر الاعتراف بدولة فلسطين”.
وأضافت الوكالة أن الرئيس سانتوس أبلغ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، مؤكدا أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب إيفان دوكي الذي أكد موافقته عليه، كما أكدت وزيرة الخارجية أنها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد.
من جهته، أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات الأربعاء اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين، وقال إن ذلك جاء في رسالة كان الرئيس الكولومبي السابق مانويل سانتوس قد سلمها لوزير الخارجية الفلسطيني قبل أيام من انتهاء ولايته.
وأضاف جرادات أن الوزير المالكي قابل الرئيس الكولومبي وتلقى منه هذا الاعتراف، وحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف بفلسطين رسميا.
المصدر : الجزيرة